Ученые создали универсальный антидот от ядов черной мамбы и королевской кобры

Американские специалисты из медицинского института Scripps Research в Калифорнии создали препарат, нейтрализующий яды самых опасных змей в мире, включая королевскую кобру и черную мамбу. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

Антидот основан на антителе, которое блокирует ключевой токсин, обнаруженный у множества видов змей. Открытие сделали в ходе изучения методов борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) с помощью белков широкого действия. Как и ВИЧ, змеиные токсины имеют так называемые консервативные области, которые не способны вырабатывать защиту с помощью мутаций.

В новой работе исследователи выделили и сравнили белки яда различных элапид — основной группы змей, куда входят мамбы, кобры и крайты (род змей, чей яд по силе уступает лишь кобрам).

Они обнаружили, что трехпальцевые токсины 3FTx (тип белка, присутствующий у всех элапид), содержит небольшие одинаковые участки. Кроме того, 3FTx считаются высокотоксичными и вызывают паралич всего тела, что делает их идеальной терапевтической мишенью.

Ученые поместили гены 16 различных 3FTx в клетки млекопитающих, а затем проанализировали библиотеку из более 50 млрд антител в поисках элемента, способного связываться с 3FTx. После серии испытаний специалисты обнаружили подходящий образец под названием 95Mat5.

Антитело испытали на мышах. Белок не только спас жизни грызунов при введении летальных доз яда многополосного крайта, черной мамбы, королевской кобры и индийской плюющейся кобры, но и защитил животных от паралича.

Ученые отметили, что 95Mat5 не способен блокировать яд гадюк. Однако эту проблему можно решить, объединив с другими подходящими антителами. Таким образом, белок открывает путь к разработке универсального антидота, нейтрализующего яд любой змеи в мире.

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