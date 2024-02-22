Просмотр видео снижает речевые навыки маленьких детей, показало иссследование

Ученые из Южного методистского университета в США обнаружили, что просмотр видео детьми в возрасте от 17 до 30 месяцев негативно влияет на их речевые навыки и словарный запас. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Paediatrica.

В исследовании приняли участие 302 родителя, которые ухаживали за детьми в возрасте от 17 до 30 месяцев. Они ответили на вопросы о речевых навыках детей и сообщили, сколько времени тратят на различные «медиамероприятия» ежедневно.

Под этим термином подразумевается просмотр видео в интернете/телевизора, видеоигры, общение в видеочатах и чтение электронных книг. Также родителей попросили объяснить, почему они выбирают те или иные способы обучения и организации досуга детей.

После сбора информации ученые сопоставили полученные данные с уровнем речевого развития детей. Исследователи оценили словарный запас и длину средней продолжительность высказывания (двух или более слов, произносимых вместе) испытуемых.

Оказалось, что дети, родители которых часто показывали им различные видео с целью успокоения и досуга, как правило, использовали фразы и предложения с меньшим количеством слов. Однако негативное влияние на языковые навыки смягчалось, если видео использовались в образовательных целях или для укрепления социальных связей — например, с целью общения с родственниками на платформах с видеосвязью.

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