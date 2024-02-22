Ученые оценили содержание ртути в тунце

Уровень ртути в тунце не изменился с 1971 года, несмотря на усилия по сокращению выбросов токсичного металла в окружающую среду. Это показало исследование, опубликованное в журнале ACS Environmental Science & Technology Letters.

Ученые проанализировали почти 3000 образцов тунца из Тихого, Атлантического и Индийского океанов, отобранные в период с 1971 по 2022 год. Они сосредоточились на желтопером, полосатом и большеглазом тунце, — на них приходится 94% от всего выловленного тунца.

Концентрация ртути в рыбе была стабильна в течение этих пяти десятилетий. При этом загрязнение воздуха ртутью за тот же период значительно уменьшилось. Это может означать, что в тунец продолжает попадать старая ртуть.

Математическое моделирование показало, что даже при самой строгой экологической политике потребуется от 10 до 25 лет, чтобы снизить уровень ртути в океане. Это открытие подчеркивает важность борьбы с загрязнением океанов.

Попадание ртути в организм особенно опасно для детей и развивающихся в утробе плодов, поскольку соединения этого металла могут вызвать нарушения развития нервной системы.

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