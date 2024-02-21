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Врач рассказал об опасности самостоятельного продувания ушей

Врач Зайцев: при продувании слуховых труб слизь из носа может попасть в уши

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При самостоятельном продувании слуховых труб с закрытым носом слизь может попасть из носа в уши. Об этом врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Самопродувание слуховых труб, при котором пациенты с заложенностью зажимают нос и создают давление, происходит обратный эффект, и слизь попадает в слуховые трубы. Также врач призвал не высмаркиваться двумя ноздрями одновременно. По его словам, вместо этого нужно прижать одну ноздрю к перегородке и выдуть содержимое полости носа.

До этого хирург Енин рассказал, что исправление перегородки носа может избавить от синдрома апноэ во сне и улучшить снабжение тканей кислородом, тем самым снизив риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также иркутские ученые выяснили, что связанный с храпом дефицит кислорода во сне приводит к раннему старению мозга.

Ранее врач рассказала, в каких случаях капли в нос опасны для работы сердца.

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