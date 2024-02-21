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Гериатр рассказала о важном анализе для людей старше 60 лет

Врач Ховасова: после 60 лет падение гемоглобина на 5–10 единиц может быть опасно

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Снижение гемоглобина на 5–10 единиц у пожилого человека может оказаться фатальным, поэтому важно регулярно сдавать общий анализ крови. Об этом «Известиям» рассказала врач-гериатр, терапевт, руководитель кабинета «Анемия STOPP!» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры болезней старения Наталья Ховасова.

Почти 24% людей старше 60 лет страдают анемией. При этом если снижение гемоглобина на 5–10 единиц у молодого человека может практически не повлиять на здоровье, то для пожилого человека оно может оказаться фатальным. В группе риска люди с хроническими заболеваниями, а также принимающие некоторые препараты: нестероидные противовоспалительные, ингибиторы протонной помпы, метформин.

«У людей старшего возраста анемия может стать причиной когнитивных расстройств и их прогрессирования, так как головной мозг наиболее чувствителен к развивающейся гипоксии. Очень часто падения и переломы у пожилых пациентов становятся следствием сниженного гемоглобина. Анемия ограничивает в ряде случаев возможность проведения оперативного лечения или значимо повышает операционные риски», — предупредила Ховасова.

Симптомы анемии (слабость, головокружение, одышка, учащенное сердцебиение) у пациентов старше 60 лет могут быть приняты за признаки другого заболевания: сердечной недостаточности, хронической обструктивной болезни легких и так далее. Однако анемию легко может выявить общий анализ крови, а при своевременном выявлении она легко поддается лечению.

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