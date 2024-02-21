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Микробиологи узнали, почему некоторые бактерии становятся опасными для жизни

NatComms: кишечные палочки-мутанты оказались способны заражать печень и мозг

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Австралийские ученые из Университета Квинсленда нашли причину, по которой некоторые бактерии E. coli (кишечной палочки) вызывают у людей тяжелые и опасные для жизни болезни, тогда как другие безвредно существуют в теле человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Как показал анализ, микроорганизмы превращаются в угрожающие человеку патогены из-за мутаций в механизме производства бактериальной целлюлозы.

На моделях, воспроизводящих болезни человека, команда показала, что неспособность производить целлюлозу делает бактерии более вирулентными, что приводит к более тяжелым заболеваниям, включая поражения печени, селезенки и мозга.

«Наше открытие объясняет, почему некоторые бактерии E. coli могут стать причиной опасного для жизни сепсиса, неонатального менингита и инфекции мочевыводящих путей (ИМП), в то время как другие бактерии E. coli могут жить в нашем организме, не причиняя вреда», — сказал автор исследования, профессор Марк Шембри.

По словам ученых, их открытие может помочь создать методы борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактерии, которые остаются одной из существенных причин заболеваний с летальным исходом во всем мире.

Ранее ученые создали новый антибиотик, эффективный против большинства супербактерий.

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