Врач рассказала, как плавно похудеть к лету

Плавно похудеть к лету без срывов на вредные продукты поможет увеличение доли высокобелковых продуктов (рыбы, морепродуктов, яиц, творога и нежирного мяса) в рационе. Об этом «ОТР» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Чтобы снизить массу тела без стресса и последствий для здоровья, следует воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета калорийности рациона. Важно при этом есть достаточно белка: около грамма на каждый килограмм массы тела. Это позволит сохранять сытость, не срываясь на вредные продукты.

«Если присутствует такое количество белка, то оно помогает повысить обмен веществ, помогает насытиться и, соответственно, плавно снизить массу тела», — подчеркнула врач.

Для того, чтобы плавно снизить вес, добавила диетолог, в рацион нужно включить рыбу, морепродукты, яйца, творог, нежирное мясо.

Рыба может быть как жирных сортов, например, красная, так и постная, добавила Русакова. Желательно запечь ее, отварить или приготовить на пару.

Ранее диетолог Васильева рассказала, что 400 граммов мяса могут закрыть суточную норму белка для среднего взрослого человека.