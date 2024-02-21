Врач рассказала, сколько сала можно съедать за день

За день можно съесть не более 30-50 граммов сала. Об этом диетолог Кристина Плотникова рассказала «Ленте.ру».

Как объяснила врач, в сале содержатся витамины А, D, E и K. Они не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальной работе организма. Также в сале есть жирные кислоты, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в сале содержатся железо, цинк, селен, кальций, магний, марганец, фосфор, — они нужны для поддержания иммунитета и образования гемоглобина (белка-переносчика кислорода). Врач объяснила, что важно не злоупотреблять салом: за день можно съедать не более 30-50 граммов.

«Однако от сала следует отказаться людям с проблемами с ЖКТ, больной печенью, диабетом и ожирением», — подчеркнула Плотникова.

До этого диетолог Васильева рассказала, что 400 граммов индейки могут закрыть суточную норму белка для среднего взрослого человека. Однако лучше получать 50% белка из животной пищи (рыбы, мяса, яиц) и 50% — из растительных источников (овса, ржи, риса, сои). Такое разделение необходимо, потому что животные продукты могут способствовать повышению холестерина.

Ранее врач рассказал, какой продукт нельзя добавлять в кофе.