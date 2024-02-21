Растительная диета может снизить вероятность опасного храпа, выяснили ученые

Ученые из университета Флиндерса в Австралии обнаружили, что обилие растительной пищи в рационе снижает вероятность храпа и обструктивного апноэ во сне на 19%. Результаты опубликованы в ERJ (European Respiratory Society) Open Research.

Храп с остановками дыхания во сне (или ронхопатия с синдромом обструктивного апноэ сна) считается распространенным заболеванием. Неосложненный (обычный) храп не представляет опасности для здоровья человека, однако осложненный, который сопровождается кратковременными остановками дыхания во сне, может стать причиной удушья и кислородного голодания, которое негативно отражается на состоянии мозга и других органов.

В ходе исследования с участием 14210 добровольцев ученые выяснили, что растительная диета может защитить от осложненного храпа. Получив информацию о пищевых привычках участников и состоянии их здоровья, ученые выяснили, что у людей, в рационе которых преобладала растительная пища, вероятность апноэ во сне на 19% ниже. Уточняется, что польза для здоровья была связана с употреблением овощей, фруктов, бобовых, злаков и зерновых, а не ультра-обработанных растительных закусок.

Исследователи предположили, что защита от апноэ может быть связана со способностью растительной пищи снижать воспаление в организме и уменьшать жировую массу тела. Избыточный вес является одним из основных факторов риска остановок дыхания во сне.

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