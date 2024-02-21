Стало известно, почему у женщин чаще развивается болезнь Альцгеймера

Ученые из Чикагского университета в США выяснили, что эстроген, женский половой гормон, может быть связан с ускоренным отложением токсичных амилоидных белков в мозге мышей. Появление амилоидных бляшек характерно для болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

В ходе исследования ученые подвергли группу самок мышей воздействию специального антибиотика, действие которого было связано с повышением в их крови концентрации циркулирующих эстрогенов и ускоренным отложением в мозге токсичных амилоидных белков. Эстрогены — это группа женских половых стероидных гормонов, влияющих на репродуктивную функцию.

Затем ученые приступили ко второму этапу эксперимента — они удалили яичники (парные женские половые железы, которые синтезируют эстроген) у другой группы мышей, возраст которых составил несколько недель. Результатом такого вмешательства стало существенное замедление скорости отложения амилоида. Последующая терапия препаратом на основе эстрадиола (одного из эстрогенов с самым мощным биологическим эффектом), добавленным в питьевую воду, привела к обратному эффекту.

Отмечается, что для определения механизмов, лежащих в основе взаимосвязи между эстрогенами и токсичными, предположительно, провоцирующими болезнь Альцгеймера белками нужны дополнительные исследования. Ученые добавили, что их открытие противоречит распространенной практике использования заместительной гормональной терапии на основе эстрогена женщинами в постменопаузе для предотвращения снижения когнитивных функций.

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