Психологи выяснили, чем грозит отсутствие школьных друзей для психики человека

Нидерландские ученые из Амстердамского свободного университета изучили, как отношения со сверстниками в школьные годы влияют на душевное здоровье и стабильность психики человека. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Youth and Adolescence (JYA).

Специалисты сосредоточились на проблемах интернализации — психических расстройствах, направленных внутрь, включая тревогу, депрессию и социальную изоляцию.

В исследовании приняли участие 423 ученика первого и второго курса средней школы из Нидерландов в возрасте от 11 до 15 лет. Подросткам предложили пройти социометрические тесты, назвав до 15 одноклассников, которых они считают друзьями. Затем ученые сравнили ответы, определив случаи взаимной и невзаимной дружбы.

Результаты показали, что молодые люди с большим количеством друзей реже проявляли признаки тревожности и депрессии. Обратная ситуация была у детей с узким кругом товарищей, которые наряду с симптомами эмоциональных нарушений также проявляли желание заводить новых друзей.

По словам ученых, эмоциональные проблемы непопулярных подростков связаны с их страхом проявить некомпетентность в социальных сценариях.

Ранее ученые выяснили, что детям из бедных семей трудно заводить друзей в школе.