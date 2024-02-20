Популярный препарат для похудения может быть эффективен для лечения депрессии

Мэтью Хейс, нейробиолог из Пенсильванского университета в США, рассказал, что Оземпик и другие препараты-агонисты GLP-1 воздействуют на центры вознаграждения в мозге, что потенциально может облегчать симптомы депрессии. Об этом сообщает Bloomberg Opinion.

Агонисты рецепторов GLP-1 — это класс препаратов для лечения ожирения и сахарного диабета, которые имитируют действие гормона GLP-1, который вырабатывается организмом при поступлении пищи в желудок. Это помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы, а также снижать аппетит.

Нейробиолог отметил, что потеря веса полезна для психического здоровья — люди чувствуют себя лучше из-за повышения собственной привлекательности и подвижности. Однако проблемы с психическим здоровьем могут быть не связаны с самооценкой внешности. Хейс сослался на исследование ученых из университета Торонто, которое показало, что лечение препаратами-агонистами GLP-1 может улучшить когнитивные функции у людей с депрессией или биполярным расстройством.

Специалист объяснил, что, по мере того, как ученые узнают больше о связи между кишечником и мозгом, взаимовлияние психических расстройств и метаболизма становится все более очевидным. Вероятнее всего, препараты для похудения, такие как Оземпик, воздействуют на центры вознаграждения в мозге и влияют на выработку нейромедиатора дофамина, который отвечает за мотивацию и настроение.

Тем не менее, для более точной оценки потенциала агонистов GLP-1 в лечении депрессии нужны более обширные исследования. Хейс уточнил, что сейчас многие из них проводятся с участием малого числа испытуемых и без включения контрольной группы.

Ранее был разработан эффективный тест для выявления психических расстройств.