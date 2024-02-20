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Названа неожиданная опасность избытка белковой пищи в рационе

Nature Metabolism: избыток белка в рационе может повышать риск атеросклероза

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Исследователи медицинской школы Питтсбургского университета в США обнаружили, что избыток белка в пище может повышать риск развития атеросклероза. В частности, аминокислота под названием лейцин играет важную роль в развитии патологических процессов, связанных с формированием бляшек и повышением жесткости артерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Исследование, в ходе которого были проведены эксперименты с участием людей и мышей, показало, что потребление более 22% от суточной нормы калорий из белка может привести к повышенной активации иммунных клеток, которые играют роль в образовании атеросклеротических бляшек.

Оказалось, что избыток белка в рационе может негативно повлиять на макрофаги, которые отвечают за выведение «клеточного мусора» из организма. Стремление потреблять больше продуктов, богатых протеином, было связано с накоплением макрофагов в стенках сосудов и формированием атеросклеротических бляшек.

Также выяснилось, что лейцин — аминокислота, содержащаяся в продуктах животного происхождения, таких как говядина, яйца и молоко, в значительной степени провоцирует аномальную активность макрофагов.

Ученые отметили, что чрезмерное увлечение белковыми диетами может быть вредным для здоровья в долгосрочной перспективе. По мнению исследователей, тенденция к увеличению потребления протеина обусловлена популярным заблуждением о том, что белок является самым важным нутриентом для здорового образа жизни. В действительности более важную роль играет сбалансированное питание.

Ранее стало известно, нужно ли заменять обычную пищевую соль морской.

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