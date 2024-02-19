Названы опасные последствия стресса во время планирования беременности

Исследователи из клиники «Бригем энд уименс» (второй по величине учебной больницы при Гарвардской медицинской школе) обнаружили, что стресс в ходе планирования беременности, особенно во время прохождения лечения бесплодия, может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему будущих матерей. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society (JES).

В исследовании использовались данные 400 женщин, обратившихся за медицинской помощью в связи с бесплодием в Центр фертильности Массачусетской больницы общего профиля в США. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья женщин и попросили их самооценить уровни испытываемого стресса. После того, как участницы успешно забеременели, данные о их психическом и физическом здоровье были обновлены.

Оказалось, что высокий уровень стресса до зачатия был связан с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы женщин во время беременности. В частности, у беременных женщин, сообщивших о сильном эмоциональном напряжении, чаще повышался уровень сахара в крови.

Ученые отметили, что при гипергликемии страдают кровеносные сосуды. Они становятся менее гибкими, уменьшается их проницаемость, что приводит к неспособности полноценно выполнять функцию питания тканей и органов (в частности, сердечной мышцы). Такая патология может стать причиной артеросклероза, гипертонии и последующего инфаркта или инсульта.

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