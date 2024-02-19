проект

>

Названы опасные последствия стресса во время планирования беременности

JES: стресс до беременности негативно влияет на здоровье сердец будущих матерей

close
100%
Shutterstock

Исследователи из клиники «Бригем энд уименс» (второй по величине учебной больницы при Гарвардской медицинской школе) обнаружили, что стресс в ходе планирования беременности, особенно во время прохождения лечения бесплодия, может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему будущих матерей. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society (JES).

В исследовании использовались данные 400 женщин, обратившихся за медицинской помощью в связи с бесплодием в Центр фертильности Массачусетской больницы общего профиля в США. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья женщин и попросили их самооценить уровни испытываемого стресса. После того, как участницы успешно забеременели, данные о их психическом и физическом здоровье были обновлены.

Оказалось, что высокий уровень стресса до зачатия был связан с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы женщин во время беременности. В частности, у беременных женщин, сообщивших о сильном эмоциональном напряжении, чаще повышался уровень сахара в крови.

Ученые отметили, что при гипергликемии страдают кровеносные сосуды. Они становятся менее гибкими, уменьшается их проницаемость, что приводит к неспособности полноценно выполнять функцию питания тканей и органов (в частности, сердечной мышцы). Такая патология может стать причиной артеросклероза, гипертонии и последующего инфаркта или инсульта.

Ранее новосибирские ученые выявили факторы генетической склонности к развитию миомы матки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами