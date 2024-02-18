В Балтийском море найдена загадочная стена

Ученые из Кильского университета в Германии обнаружили на дне Мекленбургского залива массивную структуру, состоящую из 1 673 отдельных камней, расположенных примерно в 21 метре под водой. Результаты исследования были представлены в научном журнале PNAS.

Эта находка, вероятно, является одним из древнейших известных охотничьих сооружений, использовавшихся в каменном веке, и может существенно изменить наше представление о жизни охотников и собирателей примерно 11 000 лет назад.

Сообщается, что данное сооружение находится недалеко от затопленного берега палеоэкологического озера, что позволяет предположить его возможное использование для охоты на евразийского северного оленя в поздний дриас или ранний пребореальный период. Открытие стало возможным благодаря современным междисциплинарным методам, сочетающим гидроакустические данные с кораблей и автономных подводных аппаратов, седиментологические образцы и оптические снимки. Эти методы позволили исследователям детально изучить и задокументировать уникальную находку.

Ранее ученые раскрыли тайну первых мумий в Древнем Египте.