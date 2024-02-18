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Установлено, как на человека влияют красивые друзья

NY Post: наличие красивых друзей улучшает восприятие внешности

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Shutterstock

Исследователи Мичиганского университета обнаружили, что наличие красивых друзей или подруг может повысить восприятие достоинств вашей внешности окружающими. Это происходит автоматически, когда мы окружаем себя привлекательными людьми. Результаты исследования были представлены авторы в интервью NY Post.

Ученые учли не только очное общение, но и наличие друзей с приятной наружностью в социальных сетях. Они обнаружили, что это также повышает статусность человека и представление о его собственной привлекательности.

Исследование также показало, что мы воспринимаем других людей в контексте группы, компании, в которой мы пребываем. Это означает, что мы и в плане внешности остаемся социальными личностями.

Авторы также изучали феномен «эффекта пивных очков», когда человек находит собеседников и других окружающих более привлекательными под действием алкоголя. Однако они обнаружили, что наличие красивых друзей больше влияет на восприятие человека, чем это явление. Исследователи надеются, что полученные ими данные помогут формировать перспективные социальные стратегии.

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