Россиянам рассказали о болезни, заставляющей играть в азартные игры

Психолог Илья Гуцалюк рассказал, что люди, страдающие денежной зависимостью, постоянно испытывают желание поучаствовать в лотереях и поиграть в азартные игры. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По словам психолога, корни проблемы кроются в детстве. Если семья испытывает серьезные финансовые трудности и буквально борется за выживание, ребенок может получить психологическую травму.

«Ребенок, как правило, принимает решение, что у него такого точно не будет, и делает все, чтобы осуществить свой замысел. Но иногда такое стремление обретает не самую здоровую форму, а жажда к деньгам превращается в такую же деструктивную зависимость, как алкоголь или наркотики», — пояснил эксперт.

Он добавил, что во взрослом возрасте такой человек будет стремиться за легкими деньгами и может участвовать в различных пирамидах, лотереях, азартных играх, набирая большое количество долгов.

До этого врач-психиатр Института мозга человека им. Бехтеревой Вадим Гагин рассказал «Газете.Ru», как лечат игровые зависимости.

Ранее сообщалось, что ставки на спорт оказались опасны для психики.