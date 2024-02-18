Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ученые развеяли миф о российском происхождении древних мумий Китая

Arkeonews: мумии Таримского бассейна были родственниками сибиряков и индейцев

close
100%
Wenying Li/Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Анализ ДНК показал, что мумии из Таримского бассейна были местными жителями древнего Китая. Об этом сообщает Arkeonews.

В 1990 году сотни мумифицированных тел были найдены в лодках в пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Несмотря на возраст в четыре тысячи лет, они поразительно сохранились: видны черты их лица и цвет волос.

Предполагалось, что эти люди не жили в Синцзяне: они были высокими, в шерстяных фетровых шляпах и кожаных ботинках, а у некоторых из них были светлые волосы. Однако анализ ДНК 13 мумий, проведенный в 2021 году, показал, что они были местными жителями, издавна жившими в этом районе.

Похоже, они были предками коренных народов, живущих сегодня в Сибири и Америке. Открытие опровергло гипотезы, согласно которым мумии были пастухами из южного российского Черноморского региона, выходцами из Центральной Азии или первыми земледельцами на Иранском нагорье.

Хотя предыдущие исследования показали, что эти люди жили на берегах оазиса в пустыне, до сих пор неясно, почему их нашли в лодках, покрытых шкурами крупного рогатого скота, с веслами на головах. Такая практика не встречается больше нигде в регионе и ассоциирована в основном с викингами.

Ранее археологи нашли древнейшую красную помаду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами