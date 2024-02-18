Ученые развеяли миф о российском происхождении древних мумий Китая

Анализ ДНК показал, что мумии из Таримского бассейна были местными жителями древнего Китая. Об этом сообщает Arkeonews.

В 1990 году сотни мумифицированных тел были найдены в лодках в пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Несмотря на возраст в четыре тысячи лет, они поразительно сохранились: видны черты их лица и цвет волос.

Предполагалось, что эти люди не жили в Синцзяне: они были высокими, в шерстяных фетровых шляпах и кожаных ботинках, а у некоторых из них были светлые волосы. Однако анализ ДНК 13 мумий, проведенный в 2021 году, показал, что они были местными жителями, издавна жившими в этом районе.

Похоже, они были предками коренных народов, живущих сегодня в Сибири и Америке. Открытие опровергло гипотезы, согласно которым мумии были пастухами из южного российского Черноморского региона, выходцами из Центральной Азии или первыми земледельцами на Иранском нагорье.

Хотя предыдущие исследования показали, что эти люди жили на берегах оазиса в пустыне, до сих пор неясно, почему их нашли в лодках, покрытых шкурами крупного рогатого скота, с веслами на головах. Такая практика не встречается больше нигде в регионе и ассоциирована в основном с викингами.

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