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Алюминиевая посуда может повышать риск болезни Альцгеймера, заявил врач

Врач Чудаков: частое использование фольги может повысить риск деменции

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Алюминий, содержащийся в фольге и некоторых видах зубной пасты, может повышать риск болезни Альцгеймера. Об этом «RT» рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

«Алюминий имеет доказанную связь с увеличением риска возникновения [болезни] Альцгеймера. Конечно, это не единственная и безусловная причина развития заболевания, однако он может усиливать другие факторы, провоцирующие болезнь», — объяснил врач.

Также алюминий может нарушить работу репродуктивной, эндокринной и нервной, сердечно-сосудистой систем. Соли этого металла содержатся не только в фольге, но и в зубных пастах и дезодорантах. Обычно в косметических средствах используется безопасная доза, но все же злоупотреблять такими продуктами не стоит. Также следует свести к минимуму использование фольги и алюминиевых форм для запекания.

До этого Врач Садыков предупредил, что хрусталь нельзя использовать для разогревания пищи в микроволновой печи. Такая посуда может содержать свинец, объяснил он.

Ранее ученые создали препарат, который обратил вспять некоторые симптомы деменции у мышей.

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