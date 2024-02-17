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Ученые выяснили, что распространенный неврологический синдром передается по наследству

PsyMed: СДВГ в 46% случаев оказался наследуемым заболеванием

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Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме выяснили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) демонстрирует заметную тенденцию к передаче по наследству. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Medicine (PsyMed).

СДВГ — это расстройство нервного развития, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, которые мешают функционированию или развитию. Людям с СДВГ трудно удерживать концентрацию на задачах или занятиях, они ведут себя чрезмерно активно и часто действуют, не думая о последствиях. Это расстройство обычно выявляется в детстве, но может продолжаться и во взрослом возрасте.

Предыдущие изыскания нашли признаки передачи СДВГ по наследству. Исследователи решили выяснить, обусловлено это генетическими факторами или нюансами окружающей среды.
В анализ включили данные 22,2 тыс. родителей и 11,5 тыс. детей.

Результаты выявили слабую связь между поведением детей с СДВГ и поведением их родителей, с более сильной корреляцией с поведением матери.

Генетический анализ показал, что 11% вариаций в поведении детей с СДВГ можно объяснить генетическими факторами, присутствующими в обоих поколениях, тогда как 46% вариаций были обусловлены генетикой, конкретно влияющей на детей.

Ранее ученые нашли связь между аутизмом и определенными кишечными бактериями.

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