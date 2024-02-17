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Врач назвал лучший способ провериться на рак легкого

Онколог Гладышев: золотой стандарт выявления рака легкого — низкодозовая КТ

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Рак легкого в основном выявляют на поздних стадиях из-за высокой стоимости скрининга. Об этом главный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев рассказал газете «Петербургский дневник».

По словам врача, заболевание нельзя выявить с помощью флюорографии, — она предназначена лишь для скрининга туберкулеза. Объемные образования легких могут скрываться за ребрами, грудиной и сердцем. На флюорографии этих зон не видно.

«Золотым стандартом выявления рака легкого является низкодозовая компьютерная томография, но ни у нас, ни в одной стране мира этот скрининг не вошел в повседневную практику. Это очень и очень дорого», — отметил врач.

По словам эксперта, только трети пациентов с раком легкого можно провести хирургическое лечение из-за того, что опухоль выявляют на поздних стадиях. Чаще всего рак обнаруживают у курильщиков старше 55 лет.

«При этом у нас в Петербурге действует бесплатная программа по выявлению, пилотный проект скрининга рака легкого у курильщиков возраста 60+ с большим стажем курения. И я, к сожалению, не могу сказать, что туда стоит очередь», — сказал врач.

Ранее онколог рассказала, что периодические запоры могут указывать на рак кишечника.

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