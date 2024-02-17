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Названы домашние заготовки, которые нельзя есть в феврале

Биолог Ли: заготовки с косточками после полугода хранения могут стать ядом

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Содержащие косточки варенья и компоты хранятся не более полугода. После этого срока их употребление грозит опасным для жизни отравлением синильной кислотой. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Елизавета Ли.

«В первые полгода нужно употребить компоты или варенье с косточками. Если хранить такое варенье дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту», — объяснила Ли.

Отравление синильной кислотой может привести к слабости, онемению, головокружению, першению в горле, рвоте. В тяжелых случаях возможны потеря сознания, судороги, нарушение кровообращения, дыхательная недостаточность и летальный исход.

Невскрытые банки солений можно хранить около двух лет, лучше всего в погребе или холодильнике. Но соленые или маринованные грибы лучше съесть в первый год.

Даже если срок хранения еще не подошел к концу, склизкие или неприятно пахнущие заготовки есть нельзя, в том числе после жарки и варки.

«Если крышка вздутая, куполообразная, скорее всего, содержимое испортилось, — говорит Елизавета Ли. — Стоит обратить внимание на металлические крышки: на них не должно быть ржавых пятен. Также осмотрите банку на наличие коричневых или черных пятен».

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