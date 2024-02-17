Астрономы обнаружили следы гигантской космической катастрофы

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Лейденского университета в Нидерландах обнаружила последствия столкновения двух огромных экзопланет, каждая из которых была от трех до 10 раз массивнее Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые сделали открытие в ходе наблюдений за молодой (возрастом 300 млн лет) звездой, похожей на Солнце. Ее светимость оставалась неизменной в течение 1000 дней. Но через 2,5 года что-то неожиданно затмило звезду на 500 дней.

Исследование показало, что виновником затмения стало гигантское облако газа и пыли. Наиболее вероятной причиной его появления могло стать космическое столкновение планет, одна из которых была покрыта льдом. При подобном катаклизме обе планеты почти полностью расплавились. От них остались лишь ядра, окруженные газом и обломками.

После крушения раскаленное облако продолжило вращаться вокруг звезды, в конечном итоге заслонив ее от земных наблюдателей.

Астрономы намерены более подробно изучить данную звездную систему с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Ранее ученые выяснили, что Луна могла возникнуть при столкновении Земли с другим небесным телом миллиарды лет назад.