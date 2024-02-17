Ученые открыли новые виды пауков-пиратов на острове в южной Атлантике

Исследователи из Великобритании и Бельгии открыли два новых вида пауков-пиратов, обитающих на тропическом острове Святой Елены в Атлантическом океане. Статья опубликована в научном журнале European Journal of Taxonomy (ETJ).

Пауки-пираты Ero aphana известны своей воинственностью. Хотя эти членистоногие не промышляют морским разбоем, название их семейства связано с привычкой захватывать чужие паутины и уничтожать их хозяев.

Уникальность обнаруженных пауков подтвердили с помощью ДНК-анализа.

«Эти пауки обладают не только интересной морфологией. Их типовые ареалы находятся в одном из самых уникальных и находящихся под угрозой исчезновения мест обитания в мире: облачном лесу острова Святой Елены. Знание того, какие виды существуют там, а какие больше нигде не встречаются, помогает в усилиях по сохранению облачного леса в целом», — отметила одна из авторов научной работы Данниэлла Шервуд из британской Ассоциации арахнологических исследований.

Открытые виды назвали в честь Лизы Фаулер и Наташи Стивенс, двух защитниц природы, работающих в Национальном фонде острова Святой Елены.

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