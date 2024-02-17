Калининградские врачи удалили женщине опухоль уха, которая за 60 лет проросла до мозга

Калининградские врачи спасли женщину с опухолью в ухе, которая росла в течение 60 лет. Об этом сообщает пресс-центр правительства Калининградской области.

В середине ноября 76-летняя женщина поступила в областную больницу с резкой болью за ухом, а также параличом и обвисанием левой стороны лица. Оказалось, что в 1962 году она потеряла слух на одно ухо из-за отита. Тогда же ей провели операцию. Это заболевание привело к развитию доброкачественной опухоли — холестеостомы.

«Это очень своеобразное новообразование, которое уничтожает на своем пути костную ткань, заставляет ее просто исчезнуть. Прорастать такие холестеостомы могут в череп, что очень опасно для пациента», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Андрей Самко.

Врачи обнаружили, что опухоль уже разъела кость черепа и лежала на твердой мозговой оболочке. Поврежденным оказался лицевой нерв, из-за чего и произошел паралич левой части лица пациентки.

В ходе трехчасовой операции врачи освободили лицевой нерв от остатков кости и опухоли. Также женщине вычистили ушную полость, которую закрыли ее собственной жировой тканью с живота.

Женщина провела в больнице в общей сложности 17 дней. Ее уже выписали, она регулярно посещает врачей и принимает лекарства.

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