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Ученые обнаружили непостоянные мини-луны на орбите Земли

Livescience: маленькие спутники Земли могут стать основой для космических баз

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Addy Graham/University of Arizona

У Земли время от времени появляются естественные спутники, известные как мини-луны, или квази-луны. Они представляют собой небольшие астероиды, временно оказавшиеся на орбите нашей планеты. Эти объекты могут помочь человечеству стать межпланетным видом, сообщает научное издание Livescience.

Впервые мини-луну заметили астрономы из проекта Catalina Sky Survey в 2006 году. Она оказалась камнем диаметром всего несколько метров и получила обозначение RH120. Квази-луна находилась рядом с Землей около года, после чего покинула орбиту.

В 2020 году специалисты Catalina Sky Survey нашли еще один спутник CD3 размером с небольшой автомобиль. Он отбыл из околоземного пространства в марте того же года.

Как рассказал журналистам профессор планетарных наук Массачусетского технологического института Ричард Бинцель, открытие мини-лун может помочь землянам быстрее добраться до других миров, включая Марс.

По словам ученого, маленькие спутники могут стать площадками для космических баз, поскольку до них можно относительно быстро добраться — полет в обе стороны займет около 100 дней. Низкая гравитация на мини-лунах позволит кораблям стартовать с них с минимальными затратами топлива.

Проблемой использования мини-лун для перевалочных пунктов в космосе остается их временная природа — рано или поздно астероиды покидают земную орбиту. Поэтому их эксплуатация в таком качестве потребует тщательного планирования и инженерных решений.

Ричард Бинцель уточнил, что квази-луны удалось обнаружить лишь в последние десятилетия из-за малого размера и большой скорости движения.

Ранее астрономы впервые нашли воду на астероидах.

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