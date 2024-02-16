Периодические запоры и отклонения показателей крови могут указывать на рак кишечника

Запоры, поносы, слабость, снижение веса, черный цвет кала и дефицит гемоглобина могут быть признаками поздней стадии рака толстой и прямой кишки (колоректального рака, или КРР). Об этом Наталья Пащенко, кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала порталу «Страсти».

Симптомами колоректального рака могут быть снижение веса, слабость, периодические запоры или поносы, спастические боли в животе, снижение уровня гемоглобина или повышение СОЭ, перечислила Пащенко.

«Все они характерны для других злокачественных и доброкачественных опухолей. Периодические запоры или поносы, спастические боли в животе могут быть симптомами колита. Наличие неочевидных признаков требует комплексного обследования, которое в принципе должно проводиться у любого здорового человека даже при отсутствии описанных симптомов», — объяснила врач.

Кроме того, все эти признаки появляются на поздних стадиях, когда опухоль имеет большие размеры и перекрывает просвет кишки. Обнаружить рак на ранних стадиях могут скрининговые тесты. Здоровым людям без симптомов назначить их может терапевт. Однако существуют и более специфичные признаки колоректального рака.

«Относительно очевидным симптомом КРР является желудочно-кишечное кровотечение. Оно возможно из верхних отделов желудочно-кишечного трата (ЖКТ) и проявляется в виде дегтеобразного стула (черный, жидкий стул). Данная симптоматика характерна для кровотечения из язвы желудка, рака желудка и рака тонкой кишки или восходящих отделов толстой кишки и требует срочной госпитализации, проведения обследования (фиброгастроскопия, колоноскопия) с целью уточнения источника кровотечения и срочного оперативного лечения», — рассказала Пащенко.

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