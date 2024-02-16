Ученые: почти половина мужчин не знает, где искать клитор

Почти половина молодых мужчин не знают, где находится клитор. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование Университета Флориды.

В опросе приняли участие 193 студента мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет. Все они проходили курс по введению в психологию в крупном университете. 38% неправильно заявили, что клитор находится внутри тела женщины, а 28% ответили, что не знают его местоположение.

Треть мужчин не знали, что клитор не стимулируется напрямую во время проникновения. Половина опрошенных также не знали, что из-за этого женщины редко достигают максимального удовольствия во время полового акта.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Archives of Sexual Behavior».

Клитор — женский половой орган, состоящий из выходящей наружу головки и внутренних частей: тела и двух ножек. Он содержит тысячи нервных окончаний и его стимуляция играет центральную роль в получении удовольствия женщиной при половом акте.

До этого ученые предложили пересаживать клитор женщинам, у которых он поврежден.

Ранее 73-летнему мужчине удалили часть пениса из-за застрявших в уретре батареек.