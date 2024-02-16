Ученые выяснили, как диабет ослабляет здоровье десен

Ученые из национального университета Пусана в Корее обнаружили, что связь сахарного диабета с заболеваниями десен обусловлена наличием особого резистинового пути развития воспаления. Результаты работы опубликованы в журнале Clinical and Translational Medicine (СТМ).

Известно, что пародонтит является распространенным осложнением сахарного диабета (СД). Несмотря на глубокие последствия для общего состояния здоровья, сложная двунаправленная взаимосвязь между ними мало изучена.

В исследовании корейских ученых приняли участие здоровые люди, испытуемые с пародонтитом (П), а также добровольцы с пародонтитом и сахарным диабетом второго типа (ПСД). У всех участников были взяты образцы крови для секвенирования РНК. Это метод определения первичной структуры молекул РНК и точный инструмент для изучения транскриптома. Транскриптом называют первый уровень реализации генетической информации, заключенной в геноме.

Исследование выявило повышение уровня воспалительных цитокинов в классических моноцитах (тип иммунных клеток) как в группе П, так и в группе ПСД. Воспалительные цитокины как тип сигнальных молекул секретируются иммунными клетками. Они участвуют в усилении воспалительных реакций. Также ученые обнаружили нарушения функции естественных клеток киллеров, особой популяции клеток крови, которые обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки.

Ученым удалось выяснить, что такое воспаление в организме людей с пародонтитом и сахарным диабетом было обусловлено наличием особого резистинового пути. Резистин — это гормон жирового происхождения (похожий на цитокин). Повышенный уровень резистина в сыворотке крови коррелировал с маркерами системного воспаления как при пародонтите, так и при сахарном диабете.

Дело в том, что резистин участвует в генезе инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки организма перестают реагировать на инсулин. Ученые предположили, что существует особый межклеточный путь, с помощью которого резистин способствует развитию диабета и пародонтита.

Они надеются, что их открытие станет первым шагом в разработке новых методов лечения пародонтита, которые одновременно будут эффективно облегчать контроль сахара в крови и снижать вероятность развития диабета.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность лечения сахарного диабета.