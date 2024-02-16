проект

>

Стало известно, почему продукты на основе сахарозаменителей могут вызывать вздутие живота

UC Davis: особое вещество в диетических продуктах может вызывать вздутие живота

close
100%
Freepik

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что особый ингредиент сорбит, который содержится в диетических сладостях, жвачках, газировках и определенных фруктах, может быть причиной вздутия живота. Результаты опубликованы в UC Davis.

Сорбит — это спирт, который имеет сладкий вкус, медленно усваивается организмом и при употреблении в больших количествах может вызвать вздутие живота и диарею. Он считается натуральным заменителем сахара, который получают из крахмалосодержащих фруктов, например, яблок и абрикосов. Сорбит также используется при производстве диетических сладостей и газировки.

Ученые рассказали, что если сорбит не может естественным образом расщепиться при переваривании — он проходит через тонкий кишечник и подвергается в толстой кишке ферментации, процессу, при котором бактерии расщепляют углеводы на жирные кислоты и газ. По этой причине при употреблении сорбита может возникнуть вздутие.

Исследователи также стремились узнать, как восстановить способность кишечника расщеплять сорбит. Для этого они провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Первоначальные тесты показали, что кормление мышей продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров уменьшало количество кислорода, используемого клетками, выстилающими кишечник. Это способствовало снижению количества кишечных микробов clostridia, расщепляющих сорбит.

Последующие эксперименты показали, что защитить от вздутия и диареи может воздействие бутирата — жирной кислоты, которая вырабатывается при употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки. К ним относятся цельнозерновые (овсянка, коричневый рис), бобовые (фасоль, чечевица и нут), фрукты, овощи, орехи и семена.

Ранее ученые выявили связь между аутизмом и определенными кишечными бактериями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами