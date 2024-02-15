Врач рассказала о болезнях, меняющих запах тела

Изменение запаха тела может быть связано с нарушениями работы щитовидной железы, печени, почек и сахарным диабетом. Об этом «Известиям» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

Заболевания печени и почек могут привести к запаху аммиака от кожи и изо рта, рассказала врач.

«Запах ацетона — один из признаков сахарного диабета. При этом заболевании из-за недостаточного количества инсулина или резистентности к нему организм не усваивает глюкозу и, чтобы обеспечить себя энергией, начинает перерабатывать жиры и белки. В результате распада этих веществ образуются кетоновые тела — они и отвечают за резкий запах. Уксусный запах может говорить об эндокринных нарушениях, туберкулезе и дефиците витамина D. Беспокоиться следует, если уксусом пахнет от чистого тела, после того как человек сходил в душ. Кислый запах пота после физических нагрузок и обильного потоотделения — нормальное явление», — объяснила Уланкина.

Нарушения работы щитовидной железы могут привести к повышенному потоотделению, а как следствие — к усилению запаха тела. На запах тела может повлиять употребление большого количества специй, полуфабрикатов и готовых сладостей, добавила врач.

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