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Названы факторы, способствующие снижению иммунного ответа организма

Nature: курение способно ослаблять иммунные реакции организма

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Ученые из института Пастера во Франции обнаружили, что курение негативно влияет на способность организма вырабатывать цитокины — молекулы, участвующие в развитии иммунных реакций. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Чтобы выявить факторы , связанные с изменчивостью ответа организма, ученые сосредоточились на исследовании цитокинов как элемента иммунного ответа. Цитокины — это малые растворимые белковые молекулы, осуществляющие межклеточные взаимодействия, деление, дифференцировку, привлечение клеток, вовлеченных в иммунный ответ.

Для этого исследователи изучили их экспрессию в крови тысячи доноров, которые обладали различными особенностями здоровья, весом и стажем курения. Команда измерила уровни нескольких цитокинов — (CXCL5), (CSF2), гамма-интерферона (IFNy), интерлейкинов (IL-1β, IL-2, 6, 8, 10, 12p70, 13, 17, 23) и фактора некроза опухоли (TNF) после 22 часов стимуляции цельной крови 11 иммунологическими методами. Ученые классифицировали стимуляцию как микробную, вирусную, активированную Т-лимфоцитами и цитокинами.

Оказалось, что курение негативно влияет на врожденные и адаптивные иммунные реакции. Анализ экспрессии цитокинов показал, что эта вредная привычка вызывает воспаление в организме и способствует развитию уязвимости к бактериям золотистого стафилококка и кишечной палочки.

Также выяснилось, что у курильщиков негативное влияние этой привычки на врожденные реакции иммунной системы оказалось обратимым. Однако ослабление адаптивного иммунитета (невосприимчивости к антигену, приобретаемой в результате естественной встречи с ним) охранялась в течение многих лет.

Ранее было названо существенное преимущество отказа от сигарет в молодом возрасте.

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