С Байконура запущен «Союз» с кораблем, на котором везут оборудование и грузы

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) свыше 2,5 т грузов, запущена с космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

«С 31-й площадки Байконура взлетела ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-26», — указывается в публикации.

Согласно информации компании, спустя девять минут после взлета ракета вывела космическое судно на околоземную орбиту, после чего оно отделится и начнет самостоятельный полет к МКС.

Как отметили в пресс-службе, все этапы выполняются в штатном режиме. Стыковка корабля к модулю «Звезда» запланирована на 17 февраля в 09:12 по московскому времени.

Перед этим «Роскосмос» сообщил, что утром 15 февраля с космодрома Байконур стартует ракета «Союз-2.1а», которая отправит грузовой корабль «Прогресс МС-26» к МКС.

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