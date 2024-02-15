Врач назвал причины кома в горле у пожилых

Ощущение кома у пожилых в горле может появиться из-за рефлюксной болезни желудка, стресса, спазма мышц или проблем с щитовидной железой. Об этом врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал «Москве 24».

Пожилые люди часто жалуются на ощущение кома в горле, рассказал врач. При постоянных болезненных ощущениях в первую очередь нужно проверить здоровье щитовидной железы. При некоторых ее расстройствах появляется большие узлы, которые и вызывают ком в горле.

«Также надо смотреть, нет ли ожогов желудочным соком. При рефлюкс-эзофагите, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и может доходить до гортани, тоже часто бывает ощущение кома в горле», – объяснил Хухрев.

Иногда причиной кома в горле может быть спазм, что характерно для пожилых и связано с уменьшением эластичности мышц. Это излечимое состояние, которое требует обращения к врачу. Стресс также может спровоцировать ком в горле.

«Если переживания сильнее, ком больше. Если человек успокоился, ком может и пройти», — объяснил врач.

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