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Ученые назвали лучший цвет сети для защиты огорода от насекомых

Sci Rep: красные сети позволили снизить дозы средств для защиты посевов на 50%

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TOKUMARU ET AL./SCIENTIFIC REPORTS

Красные сети защищают сельскохозяйственные растения от насекомых лучше белых и черных сетей. Открытие, которое позволит сократить дозы инсектицидов на 25-50%, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Синтетические инсектициды (средства от вредителей-насекомых) приводят к защелачиванию почвы и отравлению безвредных насекомых. Некоторые вредители могут становиться устойчивыми к инсектицидам, поэтому фермерам приходится использовать их чаще и в больших дозах.

Сельскохозяйственные сети - альтернативный способ защиты посадок. Обычно используют белые, черные и синие. Они служат механической преградой для насекомых. При этом чем меньше отверстие в сети — тем меньше вредителей смогут пройти через нее. В новом исследовании ученые выяснили, что цвет имеет не меньшее значение.

Авторы работы оценили, как красные сети влияют на проникновение жука трипса (Trips Tabaci). Это насекомое очень устойчиво к инсектицидам, пожирает многие культурные растения во всем мире и распространяет опасные для них вирусы.

Эксперимент показал, что бело-красные или красные сети работают эффективнее белых, черных и синих. При этом не имел значения размер отверстий в сети: даже если дыры были больше тела жука, вредители не могли напасть на растения. По сравнению с открытым полем, покрытое красной сетью требовало на 25-50% меньших доз инсектицидов.

Эффект красного цвета связан с особенностями зрения насекомых. Хотя сети стоят дороже инсектицидов, их можно использовать в течение многих лет, отметили ученые. Большие отверстия красных сетей позволят сохранить воздухо- и светопроницаемость, а также снизить вероятность грибковых инфекций.

Ранее ученые создали «мясной» рис с клетками коровы и съели его.

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