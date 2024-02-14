проект

>

Терапевт назвала симптомы дефицита витамина D

Терапевт Титова: дефицит витамина D может привести к сонливости

close
100%
Pexels

Дефицит витамина D может проявляться частыми простудами и расстройствами пищеварения. Об этом врач-терапевт Анастасия Титова рассказала в интервью с «Независимым сетевым интернет-изданием Neprosto.fun».

Витамин D участвует в контроле уровней кальция и фосфора, а также поддерживает здоровье костей и иммунной системы. Человек может получить его из пищи и под действием солнечного света, но дефицит этого вещества — распространенная проблема.

Витамин D играет важную роль в регуляции иммунного ответа, поэтому частые простуды могут быть признаком его дефицита, объяснила врач. Боли в костях и мышцах, а также проблемы с координацией и равновесием тоже могут указывать на недостаток витамина. Другой важный симптом дефицита витамина D — это усталость, сонливость и нарушения концентрации внимания и памяти.

Витамин D необходим для нормального всасывания кальция и фосфора в кишечнике, поэтому его недостаток может привести болям в животе, запорам или диарее, нарушениям аппетита и изменению веса.

Врач подчеркнула, что для подтверждения дефицита витамина требуется анализ крови, после которого врач назначит лечение.

Ранее стало известно, каким образом диабет приводит к разрушению межпозвонковых дисков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами