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В «Роскосмосе» призвали создать без «пенделей» рынок космических услуг

Борисов заявил, что для создания российского аналога компании SpaceX нужен рынок

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что для создания российского аналога частной компании SpaceX необходим рынок космических услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, <…> он все равно туда не пойдет», — отметил Борисов.

Он подчеркнул, что «можно хоть пендель давать», что угодно делать, но это не исправит ситуацию.

По словам главы «Роскосмоса», ситуацию к концу десятилетия реально может сдвинуть «плотная работа» с частными компаниями. По прогнозам, мировая группировка спутников может вырасти к 2030 году 100 тысяч. Он счел такую ситуацию вызовом.

В конце января в «Роскосмосе» анонсировали примерные сроки первого запуска ракеты «Ангара». По словам Борисова, она уже находится на космодроме Восточный с разгонным блоком, строительные работы закончены на 99%, также завершаются комплексные испытания.

Ранее космонавты РФ вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор.

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