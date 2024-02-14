В «Роскосмосе» призвали создать без «пенделей» рынок космических услуг

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что для создания российского аналога частной компании SpaceX необходим рынок космических услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, <…> он все равно туда не пойдет», — отметил Борисов.

Он подчеркнул, что «можно хоть пендель давать», что угодно делать, но это не исправит ситуацию.

По словам главы «Роскосмоса», ситуацию к концу десятилетия реально может сдвинуть «плотная работа» с частными компаниями. По прогнозам, мировая группировка спутников может вырасти к 2030 году 100 тысяч. Он счел такую ситуацию вызовом.

В конце января в «Роскосмосе» анонсировали примерные сроки первого запуска ракеты «Ангара». По словам Борисова, она уже находится на космодроме Восточный с разгонным блоком, строительные работы закончены на 99%, также завершаются комплексные испытания.

Ранее космонавты РФ вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор.