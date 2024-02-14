Открытые подростки чаще имеют склонность к музыке

Исследователи Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге вместе с группой зарубежных ученых выяснили, что открытые новому опыту подростки более музыкальны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Результаты исследования опубликованы в журнале Psychology of Music.

Элина Цигеман, младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, объяснила, что открытость — это черта личности, которая тесно связана со всей культурной жизнью человека. Люди с высоким уровнем открытости больше интересуются искусством, всегда стремятся к новым впечатлениям и питают жажду знаний.

В исследовании участвовали 2211 школьников: 346 из России, 751 из Великобритании и 1114 из Германии. Подростки прошли два опросника. Первый оценивал музыкальность школьников по пяти критериям: музыкальная вовлеченность (AE), способность распознавать эмоции (EM), музыкальные навыки (MT), музыкальный слух (PA) и вокальные способности (SA).

Оценка музыкальной вовлеченности учитывала любой интерес к музыке, будь то покупка альбомов и билетов на концерты, или вдумчивое прослушивание песен. Второй опросник определял черты личности подростков в соотвествии с так называемой большой пятеркой качеств. К ним относится открытость новому опыту (OPE), добросовестность (CON), экстраверсия (EXT), доброжелательность (AGR) и эмоциональная стабильность (EMS).

Участникам было необходимо указать, насколько каждое утверждение соответствует их характеру. Было обнаружено, что самая сильная связь с музыкальностью характерна для людей, открытых новому опыту. Открытость и любознательность тесно коррелировали с наличием музыкальных навыков, слуха и умения петь.

Для российских и немецких подростков была также важна экстраверсия. Чем выше уровень экстраверсии у подростков из этих стран, тем более яркими навыками в области музыкального слуха и пения они обладали. Однако при исследовании группы учеников из Великобритании эти результаты не были выявлены.

Добросовестность оказывала мало влияния на музыкальность, как показали результаты исследований. Также склонность к музыке практически не зависела от доброжелательности. Доброжелательные подростки лучше понимают эмоции, выраженные в музыке, однако эта черта не имеет прямого влияния на развитие музыкальных талантов.

Исследователи подчеркивают важность изучения музыкальности подростков, поскольку для них музыка играет более значимую роль, чем для взрослых. Музыка помогает школьникам социализироваться и находить друзей, а также оказывает существенное влияние на умственное развитие.

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