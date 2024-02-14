проект

>

Ученые создали «мясной» рис с клетками коровы и съели его

Matter: гибридный рис с клетками коровы оказался вкусным и ароматным

close
100%
Yonsei University

Ученые получили рис с содержащимися внутри животными клетками. Это улучшило аромат крупы и повысило содержание белка в ней. Представленный в журнале Matter метод получения «мясного риса» поможет сократить дорогое и вредное для среды животноводство.

Корейские ученые разработали метод выращивания мышечных и жировых клеток коров внутри зерна риса. Сначала они покрыли рис желатином, безопасным и съедобным ингредиентом, который помог клеткам лучше цепляться за зерна. Затем рисовые зерна обработали стволовыми клетками и оставили их в чашке Петри на 9-11 дней.

Исследование показало, что «мясной» рис содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем обычная крупа. Гибридный рис был тверже обычного, рассказали съевшие его ученые. В зависимости от соотношения жировых и мышечных клеток, запах риса варьировался от сливочного до запаха мяса. Продукт соответствовал требованиям безопасности пищевых продуктов и имел низкую аллергенность.

По оценкам, на каждые 100 г белка в гибридном рисе придется менее 6,27 кг углекислого газа (CO2), в то время как для говядины этот показатель составляет 49,89 кг. Это позволит сократить выбросы парниковых газов. Кроме того, в случае запуска в производство гибридный рис будет стоить около 2,23 доллара США за килограмм, в то время как говядина стоит 14,88 доллара.

Ранее ученые выяснили, что здоровое питание с минимумом мяса смягчает вред грязного воздуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами