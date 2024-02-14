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Найден способ предотвратить ревматоидный артрит

The Lancet: врачи нашли способ защитить людей из группы риска от ревматизма

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Препарат Абатацепт, используемый для лечения ревматоидного артрита, может также предотвратить заболевание у людей, находящихся в группе риска. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Ревматоидный артрит (РА) развивается, когда иммунная система организма атакует здоровые клетки, что приводит к боли в суставах, отекам и снижению качества жизни. Не существует средств излечения или профилактики. Одним из наиболее эффективных лекарств признан Абатацепт. Оно вводится еженедельно с помощью инъекций или капельниц.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона набрали 213 мужчин и женщин старше 18 лет с ранними симптомами РА: у них была боль в суставах, но не было отека. Половину лечили препаратом-плацебо каждую неделю в течение года, а других — Абатацептом.

После 12 месяцев лечения симптомы артрита прогрессировали у 6% пациентов, принимавших Абатацепт и у 29% в группе плацебо. Через 24 месяца — у 25% пациентов, принимавших Абатацепт, и у 37% в группе плацебо.

Лекарство снизило боль, воспаление оболочки суставов (видимое при УЗИ) и повысило качество жизни и подвижность пациентов.

Побочные эффекты абатацепта включают инфекции верхних дыхательных путей, головокружение, тошноту и диарею. Хотя обычно эти расстройства не несут угрозы жизни и здоровью, их существование требует найти способ выявления пациентов, которые получат наибольшую пользу от приема лекарства.

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