Вещество из масла сандала защитило мышей от рака простаты

Вещество из масла сандалового дерева предотвратило развитие рака простаты у мышей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Phytomedicine Plus.

Масло из сердцевины сандалового дерева на протяжении веков использовалось по всему миру для изготовления духов, мыла, благовоний и свечей, а также в медицине. Сандаловое масло на 90% состоит из двух соединений, альфа- и бета-санталола.

В предыдущих исследованиях ученые продемонстрировали, что альфа-санталол подавляет рост раковых клеток простаты и вызывает из апоптоз — запрограммированное самоуничтожение. Этот процесс организм использует для избавления от ненужных или аномальных клеток, включая раковые.

В новой работе ученые получили генно-инженерных мышей с высоким риском рака простаты. Только у 11% в группе, получавшей альфа-санталол, развились опухоли простаты, тогда как в контрольной группе (не получавшей лечение) опухоли появились более чем у половины. Вещество не вызывало потери веса или других заметных побочных эффектов.

Раннее выявление рака простаты связано с лучшим прогнозом и возможностью полного излечения. Авторы считают, что альфа-санталол может стать средством для замедления прогрессирования рака простаты на поздних стадиях.

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