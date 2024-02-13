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Ученые создали биоклей из устриц для лечения ран внутренних органов

AdvMat: пластыри из моллюсков позволили заклеить сердце и мочевой пузырь

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Maxim Shemetov/Reuters

Южнокорейские ученые из Университета науки и технологий Пхохана разработали медицинский биоклей на основе мидий. Пластыри из этого состава можно использовать под водой или внутри организма для закрытия повреждений внутренних органов. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

В сухом состоянии пластырь неклейкий, но во влажной среде состав крепко прилипает к поверхностям. Специалисты также научились контролировать время разложения и механическую твердость средства, регулируя соотношение полиакриловой и полиметакриловой кислот. Такой подход позволил создать индивидуальную адгезивную (клейкую) систему с учетом разнообразных структурных и биологических потребностей различных органов.

Исследовательская группа испытала три типа биопластырей, применив их при лечении животных и имплантации. Средства сохраняли высокую адгезию даже на очень подвижных органах, таких как сердце и мочевой пузырь. Также исследователи провели успешные эксперименты по регулированию времени растворения клея во время трансплантации электронных устройств для регенерации мышц.

Ранее ученые протестировали перцовые пластыри при лечении невропатической боли.

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