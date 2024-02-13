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Найден способ повысить шансы на успех при лечении рака легкого в пять раз

Nature: сочетание препаратов повысило частоту иммунного ответа при раке в 5 раз

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Комбинация двух препаратов повысила частоту иммунного ответа среди пациентов с раком легкого более чем в пять раз. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

Иммунотерапия рака, то есть стимулирование иммунитета человека для уничтожения раковых клеток, стала прорывом в онкологии. Но ее эффективность зависит от иммунного ответа пациента. В новом исследовании ученые нашли комбинацию лекарств, которая повышает шансы на иммунный ответ при раке легкого.

В эксперименте приняли участие 268 пациентов на поздних стадиях немелкоклеточного рака легких, которым не помогла стандартная терапия. Средний возраст участников составил 64 года, 58% были мужчинами.

Они получали лекарство дурвалумаб и один из четырех препаратов: цераласертиб, олапариб, олеклумаб или данватирсен.

Комбинация «дурвалумаб+цераласертиб» вызвала иммунный ответ у 13,9% пациентов по сравнению с 2,6% в случае других комбинаций. Средняя выживаемость без прогрессирования составила почти 6 месяцев против 2,7 месяца для других комбинаций, а общая выживаемость — 17,4 месяца против 9,4 месяца.

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