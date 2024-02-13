Три правила уберегут ребенка от менингита

Защититься от менингококковой инфекции позволяют правильная гигиена и вакцинация. Об этом терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала «Ридусу».

«Менингит мгновенно передается воздушно-капельным путем и при тесном общении. Главное правило — соблюдать личную гигиену, мыть руки. Второе правило — пить в школе только из индивидуальной бутылки для воды, ни в коем случае нельзя ей делиться с другими детьми. И третье правило — обязательно использовать маски, если рядом есть больной ребенок, чтобы препятствовать передаче инфекции», — объяснила врач.

Ранее 11-летняя школьница из Липецкой области скончалась от менингококковой инфекции. По словам Лапы, руководство липецкого лицея при этом поступило правильно: остановило занятия, обработало помещения и дезинфицировало воздух рециркуляторами.

«Распространение инфекции можно быстро оборвать, если быстро санировать и локализовать ее очаги. Чем раньше принять необходимые меры, тем больше шансов спасти жизни детей. Так что санэпидемслужбе сейчас необходимо очень активно поработать», — отметила Лапа.

Врач также рекомендовала рассмотреть возможность вакцинации от менингококка, которые защищают от инфекции до десяти лет.

Ранее онколог назвал обследования, необходимые всем мужчинам старше 40.