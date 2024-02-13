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Гормональные нарушения могут быть противопоказанием к уколам «Ботокса»

Эндокринолог Сидоркина: ботулинотерапию нельзя проводить при осложненном диабете

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Гормональные нарушения могут снизить эффективность косметических процедур или привести к осложнениям. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Воронеж» Юлия Сидоркина.

Для расслабления мышц лица и разглаживания таким образом морщин применяется ботулинотерапия, рассказала врач. При сахарном диабете эта процедура может привести к появлению синяков. При гипертиреозе (повышенном уровне гормонов щитовидной железы) ботокс может подействовать хуже и эффект будет короче. А при гипотиреозе (пониженной функции щитовидной железы) из-за отечности лица ботокс может проникнуть в близлежащие ткани и усилить отек.

Аналогично, препараты-филлеры для восполнения объема тканей могут усугубить отечность при гипотиреозе. А при гипертиреозе использование филлеров может не дать ожидаемого эффекта, поскольку при этой патологии ускорен обмен веществ, и филлеры рассосутся быстрее.

«Использование филлеров при сахарном диабете имеет строгие ограничения и возможно только при длительности заболевания менее пяти лет при отсутствии осложнений и только во время стойкой компенсации», — добавила Сидоркина.

Врач заключила, что наличие эндокринных заболеваний не является абсолютным противопоказанием для проведения эстетических процедур, но нужно проконсультироваться с эндокринологом.

Ранее ученые выяснили, что замена обычной соли на калиевую может снизить риск гипертонии на 40%.

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