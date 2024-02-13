Мушки перед глазами могут указывать на опасное заболевание

Мушки перед глазами и яркие вспышки могут быть признаком отслоения сетчатки. Об этом врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сетчатка может отслоиться после травмы, у пациентов с близорукостью или при генетической склонности. Появление большого количество мушек перед глазами и яркие вспышки — ранние симптомы отслоения сетчатки. Если обратиться к лазерному хирургу на этом этапе, он сможет отыскать зоны отслоения и вовремя провести лазерную коагуляцию.

Однако в некоторых случаях пациент может не сразу заметить отслоение. На его завершение указывает темное пятно на глазу. Ситуация критична, когда отслойка добирается до центра сетчатки — макулы. Как только это происходит, зрение у человека сильно падает. В таком случае требуется немедленное хирургическое вмешательство.

Даже достаточно запущенные отслойки сетчатки можно вылечить, заявил врач. Обычно применяют витроэктомию: в глаз вставляют три порта, через которые хирург убирает патологически измененное стекловидное тело. После этого сетчатку расправляют специальной жидкостью и закрепляют лазером проблемные участки.

Ранее ученые решили проблему нехватки специалистов по инсульту глаз.