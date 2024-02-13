Ученые перечислили привычки для профилактики депрессии

Ученые из Кембриджского университета рассказали, что умеренное употребление алкоголя, здоровый сон и питание, а также физическая и социальная активность могут выступать в качестве мер профилактики депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, каждый двадцатый взрослый человек страдает от депрессии. Данное психическое расстройство проявляется стойким снижением настроения и нарушениями мышления.

После анализа данных почти 290 тысяч человек, включенных в биобанк Великобритании, ученые выделили 13 тысяч добровольцев с депрессией для участия в исследовании. За всеми испытуемыми наблюдали в течение девяти лет с целью определить особенности поведения и образа жизни людей с депрессией и без нее.

Выяснилось, что регулярный и качественный сон снижает риск развития депрессии на 22%. Общение и активная социальная жизнь сокращают вероятность появления этого расстройства на 18%, умеренное употребление алкоголя — на 11%, правильное питание — на 6%, регулярная физическая активность на --14%, отказ от курения на — 20%, а умеренно активный образ жизни на — 13%.

Ученые также отметили, что совокупность этих здоровых привычек оказывает положительное влияние на жизнь людей, склонных к депрессии по генетическим причинам.

Авторы исследования добавили, что обычно люди ассоциируют здоровый образ жизни с физическим здоровьем. Однако для профилактики тревоги, депрессии, стресса и поддержания психического равновесия здоровые привычки не менее важны.

Ранее был обнаружен новый механизм развития депрессии.