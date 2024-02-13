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Назван неочевидный способ борьбы с гипертонией

Daily Mail: донорство крови может снижать артериальное давление

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Global Look Press

Британский врач Сара Брюер рассказала изданию Daily Mail, что добровольное пожертвование крови может снижать артериальное давление. Это связано с обновлением клеток крови и снижением ее общего объема.

По мнению доктора Брюер, добровольная сдача крови помогает снизить кровяное давление по нескольким причинам. Во-первых, уменьшение объема крови в организме приводит к снижению общего кровяного давления. Во-вторых, донорство улучшает качество крови, так как стимулирует организм производить новые кровяные клетки взамен утерянных. Это способствует улучшению кровотока и снижению давления.

Она также ссылается на исследование американских ученых, которое показало, что у людей, сдававших кровь до четырех раз в год, показатели давления снижались после каждой процедуры забора.

Однако, как отмечает доктор Брюер, донорство не является единственным способом борьбы с гипертонией. Важно соблюдать здоровый образ жизни — придерживаться правильного питания, больше ходить пешком и тренироваться, а также контролировать вес и уровень стресса в повседневной жизни.

Ранее выяснилось, что китайская гимнастика помогает снизить давление.

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