Исследователи космоса впервые обнаружили воду на силикатных астероидах

Американские астрономы из Юго-западного исследовательского института в штате Техас впервые обнаружили молекулярную воду на поверхности силикатного астероида. Исследование опубликовано в научном журнале The Planetary Science Journal (TPSJ).

Силикатные астероиды до недавнего времени считались безводными. Они относительно распространены — на данный вид приходится 17% от общего числа открытых объектов подобного типа.

Команда использовала данные стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA. Ученые изучили четыре силикатных астероида главного пояса между Марсом и Юпитером — Ириду, Массалию, Партенопу и Мельпомену.

Специалисты использовали тот же метод анализа в среднем инфракрасном диапазоне, который ранее позволил найти следы воды на поверхности Луны.

Результаты показали присутствие молекулярной воды на Ириде и Массалии.

«Судя по силе полос спектральных особенностей, обилие воды на астероидах соответствует количеству воды на солнечной стороне Луны. На астероидах вода может быть связана с минералами, а также абсорбирована силикатами и захвачена или растворена в силикатном стекле», — отметила ведущий автор стать, доктор Анисия Арредондо.

Данные менее крупных астероидов Партенопы и Мельпомены оказались слишком зашумлены, чтобы сделать однозначный вывод о присутствии на них воды.

Астрономы намерены провести новое исследование с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», обладающего более высоким разрешением по сравнению с аппаратурой обсерватории SOFIA.

Ранее ученые предположили, что 700 млн лет назад Земля полностью замерзла из-за падения астероидов.