Ученые улучшили способность иммунных клеток уничтожать раковые

Ученые Калифорнийского и Северо-Западного медицинского университетов в США обнаружили новую мутацию, благодаря которой повышается способность T-лимфоцитов уничтожать раковые клетки. Результаты опубликованы в журнале Nature.

При изучении злокачественных Т-клеток, вызывающих лимфому, ученые выявили уникальную мутацию, которая способствует усилению способности этих клеток уничтожать раковые. Т-клетки или T-лимфоциты играют важную роль в формировании приобретенного иммунитета. Они обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены. Тем не менее, иногда при онкологических заболеваниях эти клетки мутируют, что делает их неспособными к защите организма.

Ученым удалось выяснить, что не все мутации ведут к дисфункции T-лимфоцитов. Одна из них, лежащая в основе устойчивости и адаптивности раковых клеток, оказалась способна «сверхзаряжать» иммунные Т-клетки. Исследователи выявили ген, ответственный за такие изменения и усилили его экспрессию после внедрения в организм мышей. Отмечается, что в ходе эксперимента эффективность защитных свойств Т-клеток повысилась в сто раз.

Сейчас команда ученых работает над усовершенствованием нового потенциального метода терапии перед началом испытаний на людях. Они надеются, что разработка повысит эффективность терапии ранее неизлечимых видов рака.

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