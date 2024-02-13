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Ученые улучшили способность иммунных клеток уничтожать раковые

Nature: особая мутация усиливает способность иммунных клеток бороться с раком

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Ученые Калифорнийского и Северо-Западного медицинского университетов в США обнаружили новую мутацию, благодаря которой повышается способность T-лимфоцитов уничтожать раковые клетки. Результаты опубликованы в журнале Nature.

При изучении злокачественных Т-клеток, вызывающих лимфому, ученые выявили уникальную мутацию, которая способствует усилению способности этих клеток уничтожать раковые. Т-клетки или T-лимфоциты играют важную роль в формировании приобретенного иммунитета. Они обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены. Тем не менее, иногда при онкологических заболеваниях эти клетки мутируют, что делает их неспособными к защите организма.

Ученым удалось выяснить, что не все мутации ведут к дисфункции T-лимфоцитов. Одна из них, лежащая в основе устойчивости и адаптивности раковых клеток, оказалась способна «сверхзаряжать» иммунные Т-клетки. Исследователи выявили ген, ответственный за такие изменения и усилили его экспрессию после внедрения в организм мышей. Отмечается, что в ходе эксперимента эффективность защитных свойств Т-клеток повысилась в сто раз.

Сейчас команда ученых работает над усовершенствованием нового потенциального метода терапии перед началом испытаний на людях. Они надеются, что разработка повысит эффективность терапии ранее неизлечимых видов рака.

Ранее были перечислены факторы риска развития раковых опухолей головы и шеи.

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